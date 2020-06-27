الصين تكشف عن نموذج مصغر لـ "تنين الجبل " الروسي (فيديو)

نشر الجيش الصيني على الإنترنت مقطع فيديو أظهر الاستخدام القتالي لمنظومة مصغرة خاصة بتفجير الألغام.

والمنظومة عبارة عن كيس ظهر أو صندوق صغير يحمله الجندي على ظهره يوضع داخله صاروخ صغير وحبل يربط به. وهناك ماسورة صغيرة ينطلق منها الصاروخ تركب خارج الصندوق.

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ويتم إطلاق الصاروخ بواسطة صاعق (كبسولة تفجير) يدوي وجهاز مبطئ.

ويسحب الصاروخ حبلا بعد إطلاقه ويمده في حقل ألغام. وبعد انفجار لغم واحد ينقل الحبل قوة التفجير إلى ألغام مجاورة أخرى.

وأفادت صحيفة Dambiev الصينية بأن وزن المنظومة بلغ 5 كيلوغرامات، فيما بلغ مدى إطلاق الصاروخ 66 مترا. ويعمل الصاروخ ممرات في حقل ألغام طوله 20 مترا وعرضه 9 أمتار.

يذكر أن المنظومة الصينية اقتبست مبدأ عملها من منظومة "أو إر 77/83 بي" الروسية الخاصة بإزالة حقول الألغام والتي أطلقت عليها تسمية "تنين الجبل" لألسنة نار فعالة تستعرضها. إلا أن المنظومة الروسية لا يمكن حملها على الظهر لأنها ثقيلة جدا وتم وضعها على منصة مجنزرة لعربة "غفوزديكا" المستخدمة في المدفع ذاتي الحركة. وفيما يتعلق بممرات تعملها في حقل الألغام فإنها أوسع أبعادا بكثير وتبلغ 100 متر طولا و6 أمتار عرضا.

المصدر: سلاح روسيا