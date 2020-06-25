خبير روسي: مدرعات "أرماتا " تتعافى من "أمراض الطفولة"

تعافت المدرعات الروسية المصممة على أساس منصة "أرماتا" من "أمراض الطفولة" ودخلت مرحلة الاستخدام القتالي.

أعلن ذلك يوم 24 يونيو رئيس الفريق التقني الذي تولى إعداد مدرعات "أرماتا" للمشاركة في العرض العسكري، ميخائيل بارغمن.

Aleksey Malgavko

فيما لم يذكر الخبير ماذا يقصد بـ"أمراض الطفولة" واكتفى بالقول إن فريقه الذي يضم 50 فردا كان يجري بعد كل بروفة شاركت فيها المدرعات تشخيصا للأعطال والصيانة التقنية اللازمة، فضلا عن تدريب أفراد طواقم المدرعات على قيادتها وصيانتها.

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وقال إن شركته "أورال فاغون زافود" قدمت في العرض العسكري دبابة "تي – 14" ومدرعة المشاة القتالية ( بي إم بي) " تي – 15" المزودتين بمدفع "كينجال" الحديث عيار 57 ملم وكذلك دبابة "تي – 90 إم" المطورة وعلبة "دعم الدبابات "ترميناتور" ودبابة "تي – 72 بي 3" المطورة والمزودة بأجهزة الحماية الحديثة من الصواريخ ودبابة "تي – 80 بي في إم " عربة "ديريفاتسيا – بي في أو" للدفاع الجوي والمدفع ذاتي الحركة "كواليتسيا - إس في".

يذكر أن الدبابة "تي 14" (أرماتا) تختلف جذريا عن سابقاتها السوفيتية والروسية، إذ أنها تعتمد منصة لم يسبق لها مثيل في صناعة الدبابات العالمية. وهي مزودة بمجموعة واسعة من الذخائر يطلقها مدفع آلي بعيار 125 ملم، بما في ذلك صواريخ قادرة على تدمير الأهداف الجوية. ومن غير المستبعد أن تجهز هذه الدبابة الروسية الواعدة بمدفع عيار 152 ملم.

والدبابة مزودة بأجهزة الحماية الفعالة والديناميكية من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات وبرج مدرع غير مأهول.

المصدر: سلاح روسيا