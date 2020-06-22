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وزارة الدفاع الروسية قد تحصل على غواصات تصل إلى أعماق كبيرة جدا

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الدفاع الروسية قد تحصل على غواصات تصل إلى أعماق كبيرة جدا
Sputnik vitaly ankov
الغواصة الروسية غير المأهولة Vityaz-D
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أعلنت مصادر في الجمعية الروسية للأبحاث العلمية المتقدمة أن وزارة الدفاع في البلاد قد تحصل على غواصات Vityaz-D القادرة على الوصول إلى أعماق كبيرة تحت الماء.

وحول الموضوع قال نائب رئيس قسم البحوث الفيزيائية والتقنية في الجمعية، فيكتور ليتفينكو: "الجمعية الروسية للأبحاث العلمية المتقدمة من المحتمل أن تسلم وزارة الدفاع الروسية غواصات موجهة غير مأهولة من نوع Vityaz-D، والمفاوضات جارية حاليا حول هذا الأمر".

وأضاف "نعمل حاليا على دراسة الخيارات المختلفة لاستخدام هذا النوع من الغواصات، هذه الآلات فريدة من نوعها، ويمكن اعتمادها في العديد من المجالات ومن قبل مختلف الوزارات والمؤسسات في روسيا، ومن بينها وزارتا العلوم والدفاع، وأيضا الأكاديمية الروسية للعلوم، لا نستبعد أن يتم تسليم هذا النوع من الغواصات إلى الهيئات المهتمة بها، المفاوضات والحوارات مستمرة حاليا، وفي حال تم الاتفاق ستسلم هذه الغواصات بكامل معداتها وتقنياتها للجهات التي تطلبها، وستتولى تلك الهيئات استخدامها في المجالات المناسبة لها".

وVityaz-D هي غواصات موجهة متوسطة الحجم غير مأهولة، صممت لتكون قادرة على الغوص لأعماق كبيرة جدا، وصنعت هياكلها من خلائط خاصة تحتوي على التيتانيوم، وجهزت بمعدات سونار ومعدات بصرية ورادارية متطورة تمكنها من دراسة قاع المحيطات والبحار.

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المصدر: سلاح روسيا

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