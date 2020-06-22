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روسيا تطور عربات جديدة تدمّر الألغام عن بعد

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور عربات جديدة تدمّر الألغام عن بعد
youtube/Новости На Завтра
منظومة "ليستفا" الروسية المضادة للألغام
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية في روسيا أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير نوع جديد من المنظومات المضادة للألغام.

وقال الباحث في المعهد المركزي الثاني عشر التابع لوزارة الدفاع الروسية، أندريه بارابانوف "المنظومة الجديدة التي يطورها الخبراء الروس حاليا والتي أتموا تصنيع نسخة تجريبية منها هي نموذج معدل ومطور عن منظومة ليستفا المضادة للألغام".

روسيا تطور عربات جديدة تدمّر الألغام عن بعد
youtube/Новости На Завтра

وأضاف: "منظومة غافيدون الجديدة ستكون محمولة على عربات عسكرية مدولبة ثنائية المحاور، ولها قدرات أكبر من قدرات منظومة ليستفا على تدمير الألغام الإلكترونية عن بعد".

روسيا تطور عربات جديدة تدمّر الألغام عن بعد
youtube/Новости На Завтра

ومنظومة "ليستفا" الروسية هي منظومة محمولة على عربات متنقلة قادرة على اكتشاف وتدمير الألغام  والعبوات المتفجرة والذخائر المحتوية على أجهزة وصواعق إلكترونية.

وتعتمد هذه المنظومة في اكتشاف وتدمير الأهداف على الموجهات الكهرطيسية، ويمكنها العثور على أهدافها والتعامل معها على مسافات تصل إلى 100 متر، وتستخدمها روسيا في حماية أرتال عربات الصواريخ الاستراتيجية.

المصدر: إزفيستيا

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