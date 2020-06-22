أحدث نماذج المعدات الحربية المشاركة في العرض العسكري 24 يونيو

نشرت مواقع روسية نقلا عن المستخدم الروسي @o_gilvi على "تويتر" أحدث المعدات الحربية التي سوف تشارك في العرض العسكري المقام 24 يونيو في الساحة الحمراء بموسكو.

وبينها عربة "ليستفا" السرية الخاصة بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة المزروعة في طريق تسير عليه منصات الصواريخ الاستراتيجية. وتكتشف العربة الألغام وتفككها عن بعد دون أن تفجرها.

وهناك صورة فوتوغرافية لمنظومة "بانتسير – إس إم" المطورة التي تتضمن منصات تنطلق منها صواريخ صغيرة رخيصة التكلفة من شأنها تدمير الدرونات.

ومن بين الأسلحة التي لم يكشف بعد عنها في أي عرض عسكري سابق منظومة "إس – 350 فيتياز" التي يزيد عدد الصواريخ التي تحملها عما هو عليه لدى منظومة "إس – 400" الحديثة. وبمقدور "فيتياز" مكافحة الطائرات والمروحيات والصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية على مدى 60 كيلومترا. وتستطيع المنظومة استهداف 16 هدفا في آن واحد.

ونشر الإنترنت كذلك صورة فوتوغرافية لقاذفة اللهب الثقيلة الحديثة "توسوتشكا" التي تحمل صواريخها على متنها وليست بحاجة إلى عربة خاصة لنقلها كما هو الحال في منظومات أخرى.

تعرض لأول مرة في العرض العسكري الحالي عربة "بي إم بي تي – 15" الثقيلة المصنوعىة على أساس منصة "أرماتا" للدبابات والتي تم تزويدها ببرج مدرع غير مأهول ومنظومة "ديريفاتسيا – بي في أو" المضادة للجو والمزودة بمدفع عيار 57 ملم يمكن أن يرمي بسرعة 120 طلقة في الدقيقة.

وسيكشف العرض العسكري كذلك لأول مرة عن مدرعة " تايفون – في دي في" العجيبة للمظليين والتي يمكن إنزالها بمظلات من طائرة نقل. وتخوض المدرعة المعركة باستخدام برج مدرع غير مأهول يمكن التحكم به وبمدفعه عن بعد.

وهناك كذلك منظومة "بوك إم 3" المطورة للصواريخ المضادة للجو ومتوسطة المدى وعربة "إي إس دي إم" لزرع الألغام من الجيل الجديد عن بعد 15 كيلومترا أوتوماتيكيا.

Броневик "Тайфун-ВДВ" с 30-мм пушкой, система ПВО "Бук-М3", система дистанционного минирования ИСДМ. Фото: https://t.co/CzFFKuqIdXpic.twitter.com/B3YsgIMXy9 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 19, 2020

المصدر: سلاح روسيا