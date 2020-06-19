بروفة العرض العسكري تكشف عن مدرعة جديدة للمظليين

جرت العادة أن يشارك المظليون الروس بمعداتهم الحربية الحديثة في العروض العسكرية الروسية.

وقد كشفت قيادة قوات المظليين في العرض العسكري السابق يوم 9 مايو عن عربتي "بي إم دي – 4 إم" و"راكوشكا".

أما العرض العسكري الحالي الذي سيقام في 24 يونيو الجاري بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) فسيكشف عن عربة جديدة وهي "تايفون – في دي في" للمظليين التي شاركت في البروفة الأخيرة للعرض العسكري يوم 18 يونيو الجاري.

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وتتميز المدرعة المدولبة الجديدة بقدرة نارية فائقة يمنحها مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم متحكم فيه عن بعد من تصنيع شركة "بوريفيستنيك" الروسية.

وتلحق بالمدفع مجموعة من الذخائر الخارقة وشديدة الانفجار بمقدورها تدمير مختلف الأهداف على مدى 4000 متر.

وزودت "تايفون" للمظليين كذلك برشاش عيار 7.62 ملم وأجهزة التصويب الليزري والتلفزيوني والحراري الحديثة التي تمكّن المدرعة من خوض العمليات الحربية ليلا ونهارا في مختلف ظروف الطقس.

وبلغ وزن المدرعة 13500 كيلوغرام. ويولد محركها قوة 350 حصانا. ويمكن أن تسير المدرعة في الطرق المعبدة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة إلى مسافة 1200 كيلومتر من دون أن تتزود بالوقود.

ويذكر أن أسرة المدرعات الروسية "تايفون" تتضمن عربات مدولبة قتالية ومساعدة تستخدم في مختلف صنوف القوات المسلحة.

المصدر: سلاح روسيا