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بروفة العرض العسكري في الساحة الحمراء تكشف عن نموذج مطور من "بانتسير"

العلوم والتكنولوجيا

بروفة العرض العسكري في الساحة الحمراء تكشف عن نموذج مطور من
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نموذج مطور من "بانتسير إس إم"
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شهدت البروفة الليلية للعرض العسكري التي أقيمت مساء يوم 17 يونيو في الساحة الحمراء الكشف عن نموذج مطور لمنظومة "بانتسير إس إم" للصواريخ والمدافع المضادة للجو.

واستعرضت في البروفة لأول مرة نماذج من "بانتسير" تحمل الصواريخ الموجهة الصغيرة المضادة للجو التي يمكن أن تستخدم لمكافحة الطائرات من دون طيار.

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وأخذ المهندسون الروس عند تصميمها خبرة النزاعات الإقليمية المحدودة، بما في ذلك العملية ضد الإرهابيين في الجمهورية العربية السورية حيث تعرضت قاعدة "حميميم" الجوية الروسية أكثر من مرة لهجوم الدرونات الانتحارية المبتكرة.

ومن أجل مكافحة تلك الدرونات اخترع المهندسون الروس صواريخ موجهة خفيفة الوزن توضع 4 صواريخ منها داخل حاوية واحدة تنصب على ظهر عربة "بانتسير" القتالية المتزودة بالمدافع وصواريخ موجهة اخرى أكبر حجما.

يذكر أن منظومة "بانتسير إس إم" كشف عنها لأول مرة في منتدى الجيش – 2019 . وتم تزويد النموذج المطور بأجهزة تصويب أكثر فاعلية تسمح بتدمير أية أهداف جوية. أما مدافع عيار 30 ملم فيمكن أن تدمر الأهداف البرية أيضا. ووضعت المنظومة على منصة "تورنادو" المدولبة  ذات 16 عجلة بوزن 21 طنا.

وبلغت قوة محرك الديزل للعربة 450 حصانا، ما يسمح لها بالسير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة .

ويتوقع أن تظهر قريبا النماذج المطورة لمنظومة "بانتسير" في وحدات الجيش الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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