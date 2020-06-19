الهند تطور راجمة صواريخ روسية بعيدة المدى

طورت الهند راجمة الصواريخ روسية الصنع "سميرتش" التي اشتراها الجيش الهندي في روسيا إلى نموذج "9 آ 52- 2 تي" الذي لا يستخدم منصة "ماز -543 إس" البيلاروسية المدولبة ذات 16 عجلة.

#TigervsDragon



PLA uses mainly two 122 mm MBRL



PHZ-11 and

PHZ-89



New PHZ-11 has a range of 30 km max (unguided)



So these are four main MBRLs used by PLA.



Now come to India. pic.twitter.com/tlN6SEcVQW — Vinod DX9 (@VinodDX9) June 5, 2020

ووضع المهندسون الهنود 12 ماسورة مخصصة لإطلاق الصواريخ بوزن 800 كيلوغرام إلى مسافة 90 كيلومترا على منصة جديدة، وهي عربة "تاترا – 816" التشيكية التي تنتجها الهند بترخيص.

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وتتوفر في راجمة الصواريخ المطورة أنظمة القيادة والملاحة الأوتوماتيكية وأجهزة الاتصال السري، ما خفض من وقت تحضير راجمة الصواريخ لإطلاق الصواريخ حتى دقيقتين فقط.

وتستغرق عملية إطلاق الصواريخ في راجمة الصواريخ المطورة 38 ثانية. وبلغت مساحة الإصابة 67.2 هكتار، وزن راجمة الصواريخ 39500 كيلوغرام، طولها 12400 ملم.

وتستطيع العربة اجتياز خندق أو مانع مائي بعمق 1.25 متر. ويضم طاقم راجمة الصواريخ 3 أفراد فقط. ويمكنها السير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة إلى مسافة 850 كيلومترا.

يذكر أن الجيش الهندي يمتلك حاليا، إلى جانب "سميرتش"، نحو 150 راجمة صواريخ سوفيتية الصنع من طراز "بي إم – 21 " (غراد). وعلاوة على ذلك فإن الصناعة الدفاعية الهندية تنتج حاليا نموذجين من راجمة الصواريخ هندية الصنع Pinaka يبلغ مدى عملهما 37.5 و75 كيلومترا.

المصدر: سلاح روسيا