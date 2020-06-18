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شاهد قدرات المدرعات الروسية على إطلاق النار والاشتباك مع العدو من المياه!

العلوم والتكنولوجيا

شاهد قدرات المدرعات الروسية على إطلاق النار والاشتباك مع العدو من المياه!
Sputnik vitaly ANKOV
صورة أرشيفية
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نشرت مواقع إعلام روسية مقطع فيديو استعرضت فيه قدرات المدرعات والدبابات في جيش البلاد على اجتياز المسطحات المائية الكبيرة وإطلاق النار من المياه.

وتبعا للمكتب الصحفي لقوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي فإن المقطع أظهر جانبا من التدريبات التي خضعت لها قوات المدرعات في الجيش في أحد ميادين التدريب بمنطقة آمور أقصى شرق روسيا.

ويظهر في المقطع كيف تمكن رتل من ناقلات الجنود المصفحة والدبابات من اجتياز حاجز مائي كبير، وأثناء طفوها على المياه تمكنت المصفحات من توجيه ضربات دقيقة بالأسلحة والرشاشات الآلية لمواقع العدو المفترضة على الضفة المقابلة.

وشارك في هذه التدريبات حوالي ألف عسكري وأكثر من 100 آلية مدرعة روسية، منها دبابات  T-80BV المطورة، وناقلات الجنود المصفحة BMP-2 و BTR-80، واعتمدت القوات المشاركة في التدريبات على طائرات Orlan-10  المسيرة لتحديد إحداثيات مواقع العدو المفترض.

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وتجدر الإشارة إلى أن مدرعات BMP-2 المطورة التي شاركت في هذه التدريبات حصلت على هيكل خاص لحماية طاقمها أثناء المعارك المختلفة بما في ذلك المعارك التي تستخدم فيها الأسلحة النووية، وتتميز هذه المدرعات عن ناقلات BMP-1 بقدرة أكبر على الحركة والمناورة وبمنظومات تسليح أكثر تطورا.

المصدر: زفيزدا

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