رجال الأمن الروس يتزودون بمسدس جديد خفيف الوزن

يعمل المهندسون العسكريون الروس على تصميم مسدس جديد صغير الحجم عيار 9 * 19 ملم ليكون في حوزة رجال الأمن والشرطة.

وأعلن مدير عام شركة "سني توتش ماش" الروسية، ألبرت باكوف، أن أول نموذج تجريبي للمسدس سيظهر عما قريب. وأضاف أن شركته تحصل حاليا على ترخيص بإنتاج المسدس الجديد.

وصنع هيكل المسدس من أجزاء معدنية وبلاستيكية خاصة تجعله متينا وخفيفا، حيث يبلغ وزنه بلا طلقات 780 غراما، أما وزنه مع مخزن محشو فيبلغ 980 غراما.

وأوضح أن الشركة ستنتج 3 نماذج منه وهي: نموذج الخدمة العسكرية لكل أفراد القوات المسلحة وأجهزة الأمن، نموذج خفيف الوزن مزود بكاتم صوت ومخصص لرجال الأمن والشرطة، وأخيرا النموذج الرياضي الخاص.

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وقال، ألبرت باكوف، إن مسدس "ماكاروف" الذي فات آوانه منذ زمن صار لا يرضي رجال الشرطة والأمن من حيث قوته وذخائره، مع العلم أن مخزن "ماكاروف" يتضمن 8 طلقات فقط. بينما يضطر رجال الأمن والشرطة أحيانا إلى مواجهة مجرمين مسلحين بسلاح يتسع مخزنه لـ18 طلقة.

هذا وأعلن مدير عام شركة Lobaev Arms الروسية ، فلاديسلاف لوبايف، أن مهندسي شركته صمموا بندقية القنص DXL-5 التي بمقدورها إصابة الأهداف على مسافة 7 كيلومترات وذلك بفضل طلقة جديدة نوعيا. وتتميز تلك الطلقة بسرعة ابتدائية عالية. وقال إن بندقية القنص ستكون جاهزة تماما بحلول عام 2021.

المصدر: سلاح روسيا