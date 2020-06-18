القوات الخاصة الروسية تتسلم كبسولات مدرعة

يتزود الجيش الروسي وقواته الخاصة بعربات "كاماز" كونها كبسولات مدرعة تحمي الأفراد من الرصاص والشظايا.

وقد تسلمت وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي دفعات أولى من تلك العربات.

وأشار الأخصائيون إلى إيجابيات تمتلكها الكبسولات المدرعة. ومن أهمها تزويد العربات بأجهزة الحرب الإلكترونية التي تشوش على الاتصال الخليوي وتعطل عمل الطائرات من دون طيار. أما المقاعد التي تم تركيبها داخل العربات فإنها تخمد موجات الصدمة الناجمة عن انفجار الألغام والعبوات الناسفة تحت قعرها.

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وتتزود الكبسولات المدرعة كذلك بأجهزة التدفئة والتكييف. ويتموضع بابها الرئيس في مؤخرة الكبسولة. وإضافة إلى ذلك فإن سقف العربة يتوزع فيه ثقبان دائريا الشكل يمكن أن يخرج عبرهما الأفراد في حال تفجير الكبسولة.

وتتحمل دروع الكبسولة الإصابة برصاص عيار 7.62 ملم لرشاش كلاشينكوف وبندقية القنص الثقيلة حتى من مسافة 5 أمتار.

ويوجد داخل الكبسولة جهاز اتصال خاص بالأفراد. كما يمكن فصل الكبسولة عن منصة عربة كاماز" ووضعها في مكان آخر لاستخدامها كحاجز.

وتعد خزانات الوقود والبطارية الكهربائية في عربة "كاماز" محمية من تأثير الرصاص والشظايا.

وتتسع العربة لـ17 فردا، بمن فيهم 3 أفراد في المقصورة و14 فردا في الكبسولة المدرعة.

وتتزود بمثل هذه الكبسولات المدرعة بالدرجة الأولى وحدات القوات الخاصة والاستطلاع التي تعمل في الجبال والصحراء.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا