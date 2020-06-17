البحرية الروسية تتسلم سفينة أبحاث متطورة

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في البلاد يتحضر لاستلام سفينة أبحاث جديدة بمواصفات متطورة.

وقال بيان صادر عن المكتب "انتهت القوات التابعة للأسطول الشمالي في الجيش الروسي مؤخرا من اختبار سفينة الأبحاث الجديدة نيكولاي سكوسيروف التي طورها مصنع فيمبيل في إطار المشروع الحكومي 19910، وتم توقيع وثيقة تسليم هذه السفينة لسلاح البحرية الروسي من قبل القبطان أندريه يغوروف والقبطان، نيكولاي إيوتسو، التابعين للجنة الحكومية في القيادة العليا للبحرية".

وأضاف البيان "لقد تم اختبار السفينة المذكورة على مدار أسبوعين في خليج كولا وبحر بارنتس، وخلال الاختبارات تم التحقق من قدرات السفينة على الإبحار والملاحة، والتأكد من جاهزية معداتها الهيدروغرافية، واختيار الطواقم التي ستعمل عليها، وتبعا للخبراء في الأسطول الشمالي في الجيش الروسي نجحت السفينة في جميع المهام الموكلة إليها، واجتازت الاختبارات المطلوبة بنجاح".

وأشار البيان إلى أن رفع علم البحرية الروسي على السفينة من المفترض أن يتم خلال حدث احتفالي قد يتزامن مع أحد الاحتفالات الوطنية التي ستجرى في روسيا قريبا.

وبدأت روسيا بتصنيع هذه السفينة عام 2015، وتم إنزالها إلى المياه أول مرة عام 2019، وسلمت في نفس العام للأسطول الشمالي في جيش البلاد لتدخل مرحلة الاختبارات الحكومية.

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وصممت لتكون سفينة أبحاث بحرية قادرة على دراسة أعماق البحار والمحيطات، وزودت بعوامات خاصة للبحوث، ومعدات لصيانة العوامات البحرية المخصصة للأبحاث العلمية.

ويبلغ طول هذه السفينة 59 مترا، وعرضها 11.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1200 طن، ولها القدرة على الإبحار لمسافات تصل إلى 3500 ميل، وحمل طاقم مكون من 22 شخصا، والعمل في مهمات تستمر لـ 25 يوما بعيدا عن مركز انطلاقها.

المصدر: سلاح روسيا