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روسيا تختبر مروحيات مطورة عصية على رادرات العدو وصواريخه!

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر مروحيات مطورة عصية على رادرات العدو وصواريخه!
Sputnik alexandr tarasenkov
مروحية Ka-52 العسكرية الروسية
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أكدت مصادر في مجال صناعة الطيران الحربي في روسيا أن المركز الوطني لهندسة المروحيات في البلاد وقع عقودا لشراء نماذج مطورة من طائرات Ka-52M المزودة بتقنيات حديثة كليا.

وتبعا للمصادر فإن مروحيات Ka-52M التي تسعى روسيا إلى اختبارها حصلت على تقنيات رادارية وأنظمة حديثة تسمح لها باكتشاف وتعقب الأهداف خلف خطوط الاشتباك مع العدو وخارج نطاق راداراته وأنظمة دفاعه الجوي.

كما زودت هذه المروحيات بأنظمة اتصالات خاصة تسمح لها بالتفاعل والتحكم بالدرونات العسكرية، وتلقي الصور التي تلتقطها الدرونات مباشرة، ما يساعدها على تنفيذ هجمات مفاجئة وخاطفة للعدو.

وتبعا لبعض وسائل الإعلام الروسية فإن النماذج الجديدة من هذه المروحيات زودت أيضا بصواريخ KR  المجنحة المعروفة بالـ (منتج305)، وحصلت على قمرة قيادة جديدة، وخزانات وقود إضافية تمكنها من التحليق لمسافات أبعد، ومن المفترض أن تنتهي روسيا من اختبار هذه المروحيات عام 2022.

وتعتبر مروحيات Ka-52 الملقبة بالـ "التمساح الطائر" من بين أفضل المروحيات القتالية المتعددة المهام في العالم، لقدرتها على العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، قدرتها على العمل كمروحيات هجومية قادرة على التعامل مع مختلف الأهداف المعادية وتدمير قوى ومواقع وآليات العدو الحربية، بما فيها الدبابات والمدرعات وحتى الطائرات والمروحيات والصواريخ.

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ويمكن لهذه المروحيات التحليق بسرعة 300  كلم/سا، والعمل على ارتفاعات تصل إلى 5000 م، كما توجد نسخ بحرية منها مصممة للإقلاع والهبوط من وعلى السفن الحربية وحاملات المروحيات والطائرات.

المصدر: إزفيستيا

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