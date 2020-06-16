صحيفة أمريكية تعلق على نية روسيا تشكيل شبكة عالمية من الدرونات الذكية

أعربت صحيفة The National Interest الأمريكية عن قلقها من خطط روسيا تشكيل شبكة عالمية من الدرونات المسيرة الذكية العاملة في الجو وتحت الماء وعلى سطحه.

وذلك بعد أن أعلن مدير عام مكتب "روبين" الروسي للتصاميم البحرية، إيغور فلنيت، عن عزم مكتبه تحقيق التكامل بين الغواصات والسفن والطائرات المسيرة الروسية وتشكيل شبكة عالمية موحدة تتحكم في عملها.

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ونقلت الصحيفة عن، فلنيت قوله:" إن اعتماد مبادئ الشبكة عند تصميم الروبوتات الذكية البحرية وتحت المائية والجوية التابعة لمختلف الأصناف تتطلب تطبيق تكنولوجيات معقدة وسبل حديثة في البرمجة وتسمح بإنشاء أنظمة تضمن الملاحة والاتصال وقيادة الدرونات العاملة في عرض البحر وفي أعماقه وكذلك في الجو".

وقال محلل الصحيفة الأمريكية، بيتر سوتشو، إن "روبين" لا يعد مكتبا عسكريا وإنه يتخصص في تصنيع الأجهزة المدنية المستخدمة في البحوث العلمية. لكن من غير المعلوم ما هي المنصات التي تتكامل معها الروبوتات الذكية التي ينوي المكتب إطلاقها.

وتساءل كاتب مقال نشرته الصحيفة عن احتمال تعرض الشبكة المذكورة لهجمات الهاكرز. كما لم يستبعد إمكانية توجيه الروبوتات والدرونات ضربات إلى أصحابها نتيجة اختراق برمجياتها.

وأعاد كاتب المقال إلى الأذهان أن شهر يونيو الجاري يشهد نزول غواصة "خاباروفسك" الروسية الضخمة في البحر. وهي غواصة ستحمل على ظهرها درون "بوسيدون" الأوتوماتيكي تحت المائي الذي يسير بسرعة هائلة في أعماق البحر ويحمل سلاحا نوويا.

وقال ، بيتر سوتشو، إن الولايات المتحدة تعمل، هي أيضا على تصميم درونات مسيرة ذكية قادرة على العمل المستقل في أعماق البحر والجو. بينها درون "Skyborg " الجوي المزود بالذكاء الاصطناعي وما يسمى بـ"أسطول شبحي" أمريكي يتكون من الروبوتات والسفن البحرية الذكية المسيرة.

وقد أحرزت تركيا ، بيتر سوتشو، نجاحات في تصنيع روبوتات جوية استخدم أحدها لتدمير الأهداف البرية التابعة للجيش السوري.

أما الصين فقد أطلقت درونات مقاتلة انتحارية تستخدمها القوات البرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا