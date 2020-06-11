روسيا تختبر واحدة من أحدث سفنها الصاروخية الصغيرة

أعلن المتحدث باسم سلاح البحرية الروسي، إيغور دياغلو عن بدء اختبارات سفينة صاروخية جديدة طورتها روسيا في إطار مشروع "بويان-إم" الحكومي.

وفي حديث للصحافة قال المسؤول: "انطلقت يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري عملية اختبار سفينة Gayvoron الصاروخية التي طورتها روسيا في إطار مشروع بويان-إم رقم 21631، وخلال الاختبارات سيتحقق الخبراء والفنيون والطواقم المختصة من أنظمة التشغيل الرئيسية للسفينة، وأنظمة الطاقة فيها، كما سيتم تفقد جاهزية أقسامها وحجرات القيادة وحجرات البحارة، وبعد الانتهاء من الاختبارات من المفترض أن تسلم إلى قوات أسطول البحر الأسود الروسي، قبل نهاية العام الجاري".

وأوضح دياغلو أن السفينة المذكورة هي تاسع سفينة تطور في إطار مشروع "بويان-إم" لصالح الجيش الروسي، وبدأ العمل على بنائها مصنع زيلينودولسك عام 2015.

ويبلغ طول هذه السفينة 75 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 2500 ميل، والقيام بمهمات عسكرية تستمر لـ 10 أيام.

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وجهزت بأحدث منظومات الاتصال والرادار، ومنظومات متطورة للحرب الإلكترونية، كما تسلحت بمنظوومات صاروخية ورشاشة وطوربيدات قادرة على التعامل مع مختلف الأهداف الجوية والبرية والبحرية.

المصدر: سلاح روسيا