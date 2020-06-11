بروفة العرض العسكري تكشف عن نماذج جديدة للمعدات الحربية الروسية

كشفت التحضيرات للعرض العسكري الذي يقام يوم 24 يونيو بالساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى عن نماذج جديدة من المعدات الحربية الروسية.

واستطاع مستخدمو الإنترنت التقاط صور فوتوغرافية تظهر نموذجا من مدرعة "كورغانيتس" يختلف عن سابقاته ببرج "إيبوخا" المدرع غير المأهول المسلح بمدفع عيار 57 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم وصواريخ "كورنيت" و"بولات" الموجهة المضادة للدبابات .

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وتزودت كذلك بأبراج مدرعة غير مأهولة عربات بي إم بي (تي – 15 أرماتا) حيث بمقدور مدفعها عيار 57 ملم تدمير الأهداف على مسافة 14500 متر.

وكشفت بروفة العرض العسكري التي تجري في بلدة آلابينو بضواحي موسكو لأول مرة عن مدرعة "ديريفاتسيا بي في أو" المضادة للجو ودبابة "تي – 80 بي في إم" المطورة والمزودة بمحرك التربين والمخصصة للعمل في منطقة القطب الشمالي ودبابة "تي – 90 إم" المزودة بمحرك الديزل بصفتها من أفضل الدبابات في العالم.

وستشارك في العرض العسكري أيضا منظومة "بانتسير – إس إم" المطورة للدفاع الجوي ومنظومة "بال" للصواريخ المضادة للسفن.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مسيرة المعدات الحربية التابعة للقوات البرية تضم 38 نموذجا من المعدات الحربية التي استخدمت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) ونحو 200 نموذج حديث ومستقبلي واعد.

المصدر: سلاح روسيا