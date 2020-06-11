 
مباشر

بروفة العرض العسكري تكشف عن نماذج جديدة للمعدات الحربية الروسية

العلوم والتكنولوجيا

بروفة العرض العسكري تكشف عن نماذج جديدة للمعدات الحربية الروسية
Sputnik Alksandr Vilf
مدرعة بي إم بي " أرماتا - 15"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2fn

كشفت التحضيرات للعرض العسكري الذي يقام يوم 24 يونيو بالساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى عن نماذج جديدة من المعدات الحربية الروسية.

واستطاع مستخدمو الإنترنت التقاط صور فوتوغرافية تظهر نموذجا من مدرعة "كورغانيتس"  يختلف عن سابقاته ببرج "إيبوخا" المدرع غير المأهول المسلح بمدفع عيار 57 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم وصواريخ "كورنيت" و"بولات" الموجهة المضادة للدبابات .

إقرأ المزيد
روسيا تستعرض دبابات فائقة القدرات في مختلف الميادين
روسيا تستعرض دبابات فائقة القدرات في مختلف الميادين

وتزودت كذلك بأبراج مدرعة غير مأهولة عربات بي إم بي (تي – 15 أرماتا) حيث بمقدور مدفعها عيار 57 ملم  تدمير الأهداف على مسافة 14500 متر.

وكشفت بروفة العرض العسكري التي تجري في بلدة آلابينو بضواحي موسكو لأول مرة عن مدرعة "ديريفاتسيا بي في أو" المضادة للجو ودبابة "تي – 80 بي في إم" المطورة والمزودة بمحرك التربين والمخصصة للعمل في منطقة القطب الشمالي ودبابة "تي – 90 إم" المزودة بمحرك الديزل بصفتها من أفضل الدبابات في العالم.

وستشارك في العرض العسكري أيضا منظومة "بانتسير – إس إم" المطورة للدفاع الجوي ومنظومة "بال" للصواريخ المضادة للسفن.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مسيرة المعدات الحربية التابعة للقوات البرية تضم 38 نموذجا من المعدات الحربية التي استخدمت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) ونحو 200 نموذج حديث ومستقبلي واعد.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا