اكتشاف منخفض مجهول في القارة القطبية الجنوبية

أعلن المكتب الإعلامي للجمعية الجغرافية الروسية، أن البعثة العلمية البحرية الروسية، اكتشفت قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية منخفضا غير معروف.

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وأشار المكتب، إلى أن "البعثة اكتشفت المنخفض على مقربة من منطقة ألكسندر الأول وخليج بيلينغسهاوزن. ويبلغ عمق هذا المنخفض 800 متر، مع أن معدل عمق المنخفضات المحيطة به 200 متر، وهذه ظاهرة نادرة بالقرب من السواحل".

ووفقا للعقيد البحري أوليغ أوسيبوف، رئيس البعثة العلمية، تنتشر في قاع البحر بمنطقة خليج بيلينغسهاوزن على مقربة من ساحل القارة القطبية الجنوبية أخاديد طويلة عديدة، قد تكون ناتجة عن انزلاق الكتل الجليدية.

ويذكر أن البعثة العلمية البحرية الروسية إلى القارة القطبية الجنوبية على السفينة "الأميرال فلاديميرسكي"، كانت مكرسة لمرور 200 عام على اكتشاف القارة، وخلال الفترة من يوم 3 ديسمبر 2019 ولغاية 8 يونيو2020 أجريت دراسات هيدروغرافية وهيدروجيولوجية شاملة وحددت احداثيات جزيرة بطرس الأكبر وسواحل منطقة ألكسندر الأول وجزيرة روتشيلد، وعلى ضوئها ستجرى تعديلات على 14 خارطة بحرية.

المصدر: نوفوستي