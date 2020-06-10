بركان كليوتشيفسكوي يقذف عمودا جديدا من الرماد البركاني

أعلن فريق الاستجابة السريعة لثوران البراكين في إقليم كامتشاتكا بروسيا، أن بركان كليوتشيفسكوي قذف صباح اليوم عمودا من الرماد ارتفاعه ستة كيلومترات فوق سطح البحر.

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وجاء في بيان الفريق، "سجل قذف عمود الرماد البركاني نهار الأربعاء حسب التوقيت المحلي، بارتفاع 6 كيلومترات فوق سطح البحر، وانتشر في الاتجاه الجنوبي -الغربي للبركان، إلى مسافة 34 كيلومترا".

ووفقا للمكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في كامتشاتكا، لم تسجل حالات سقوط الرماد البركاني على المراكز السكنية في المنطقة.

وتجدر الإشارة، إلى أن بركان كليوتشيفسكوي، بدأ ينشط في شهر نوفمبر عام 2019 ولا يزال يقذف بين فترة وأخرى أعمدة الرماد البركاني.

المصدر:نوفوستي