 
مباشر

بركان كليوتشيفسكوي يقذف عمودا جديدا من الرماد البركاني

العلوم والتكنولوجيا

بركان كليوتشيفسكوي يقذف عمودا جديدا من الرماد البركاني
ru.wikipedia.org
بركان كليوتشيفسكوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2ev

أعلن فريق الاستجابة السريعة لثوران البراكين في إقليم كامتشاتكا بروسيا، أن بركان كليوتشيفسكوي قذف صباح اليوم عمودا من الرماد ارتفاعه ستة كيلومترات فوق سطح البحر.

إقرأ المزيد
بركان كليوتشيفسكوي يطلق عمودا من الرماد ارتفاعه 6 كيلومترات
بركان كليوتشيفسكوي يطلق عمودا من الرماد ارتفاعه 6 كيلومترات


وجاء في بيان الفريق، "سجل قذف عمود الرماد البركاني نهار الأربعاء حسب التوقيت المحلي، بارتفاع 6 كيلومترات فوق سطح البحر، وانتشر في الاتجاه الجنوبي -الغربي للبركان، إلى مسافة 34 كيلومترا".

ووفقا للمكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في كامتشاتكا، لم تسجل حالات سقوط الرماد البركاني على المراكز السكنية في المنطقة.

وتجدر الإشارة، إلى أن بركان كليوتشيفسكوي، بدأ ينشط في شهر نوفمبر عام 2019 ولا يزال يقذف بين فترة وأخرى أعمدة الرماد البركاني.

المصدر:نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا