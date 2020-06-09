رقم قياسي جديد .. أول أمريكية تسير في الفضاء وتغوص إلى أدنى نقطة على وجه الأرض

حققت كاثي سوليفان، أول أمريكية تسير في الفضاء في عام 1984، رقما قياسيا جديدا، لتصبح أول امرأة تصل إلى أدنى نقطة معروفة على وجه الأرض، وفقا للتقارير.

وقامت رائدة الفضاء السابقة، التي صنعت التاريخ في 11 أكتوبر 1984، بالسير في الفضاء، برحلتها إلى قاع غرب المحيط الهادئ، ووصلت إلى عمق ساحق يبلغ نحو 36 ألف قدم، حوالي 11 ألف متر، في غواصة اسمها Limited Factor، وفقا لما ذكرته صحيفة The Times of the UK، لتصل إلى النقطة المعروفة باسم "تشالنجر ديب"، وهي أعمق نقطة على وجه الأرض.

The first U.S. woman to walk in space has become the world's first woman to reach Challenger Deep — the deepest point on Earth.



Photos: NASA & Kathy Sullivanhttps://t.co/qjF4qSoSFBpic.twitter.com/qg6YRyoAed — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) June 8, 2020

وكتبت سوليفان عبر "فيسبوك"، بعد الانتهاء من الغوص التاريخي يوم السبت: "تشالنجر ديب - والعودة!. 10915 متر على أجهزة القياس (35810 أقدام)".

وعادت سوليفان (68 عاما)، وقائد الغواصة فيكتور فيسكوفو (54 عاما)، وهو ضابط متقاعد في البحرية الأمريكية، بأمان إلى سفينة البعثة DSSV Pressure Drop واحتفلوا بإنجازهم عبر الاتصال بمحطة الفضاء الدولية.

Just back up from Challenger Deep! My co-pilot was Dr. Kathy Sullivan - now the first woman to the bottom of the ocean and a former astronaut as well as NOAA Administrator! Big congratulations to her! This was my 3rd time to the bottom. Well done by the crew, Triton, and EYOS. — Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 7, 2020

وقالت سوليفان: "بصفتي اختصاصية في علم المحيطات ورائدة هجينة، كان هذا يوما لا يمكن أن يتكرر مرتين، يحدث مرة في العمر، حيث رأيت تشالنجر ديب وقارنت الملاحظات مع زملائي في محطة الفضاء الدولية حول مركبتنا الفضائية الرائعة والقابلة لإعادة الاستخدام في الفضاء الخارجي".

وتعد سوليفان ثامن شخص يزور تشالنجر ديب، وهو عمق يقع عند النهاية الجنوبية لخندق ماريانا، بالقرب من مجموعة جزر ماريا في المحيط الهادئ.

ووقع الوصول إلى هذه النقطة لأول مرة، من قبل عالم المحيطات السويسري جاك بيكارد والملازم في البحرية الأمريكية دون والش عام 1960.

المصدر: نيويورك بوست