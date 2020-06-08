"قاتلة السفن" الروسية تنهي مرحلة أخرى من الاختبارات

أعلنت وسائل إعلام روسية أن فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" الصاروخية الملقبة بـ" قاتلة السفن" أتمت مرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية.

وقال بيان صادر عن مصنع "سيفرنايا فيرف" الروسي: "فرقاطة الأدميرال كاساتونوف التي طورت في إطار المشروع الحكومي 22350 أتمت مرحلة الاختبارات الحكومية البحرية وعادت إلى إحدى الأحواض البحرية التابعة للمصنع".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات النهائية التي خضعت لها السفينة في بحر البلطيق تم التحقق من جميع الخصائص الفنية والتقنية التي ذكرت في مشروع تصميمها، واختبرت منظومات التسليح فيها، كما جرى التحقق من قدراتها على العمل والاتصال مع الغواصات والطائرات، وإمكانياتها في تنفيذ مهمات الإنقاذ".

وحول الموضوع قال المدير العام للمصنع، إيغور بونوماريوف: "خلال 10 أشهر تم اختبار هذه السفينة من قبل قوات أسطول بحر البلطيق وقوات الأسطول الشمالي التابعة للجيش الروسي، لقد اختبرت السفينة في مختلف أحوال الطقس، وأجريت اختبارات شاملة عليها، ويمكننا أن نقول الآن بكل ثقة أن الأدميرال كاساتونوف هي سفينة حربية قوية قادرة على تنفيذ المهمات البحرية البعيدة، وستعزز قدرات الأسطول الروسي".

ويبلغ طول السفينة المذكورة 135 مترا، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5400 طن، ولها القدرة على حمل طاقم مكون من 170 شخصا، والأبحار لمسافات تصل إلى 4500 ميل، وتنفيذ مهمات تستمر لشهر تقريبا.

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وتعتبر منظومة صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى القوة الضاربة لهذه السفينة إضافة لمنظومة صواريخ "أونيكس"، كما سلحت الفرقاطة أيضا بمنظومات A-192 المدفعية من عيار 130 ملم، ومنظومات "ريدوت" الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات "باكيت" المضادة للأهداف البحرية، ومنظومات "بلاش" المدفعية والصاروخية ، وجهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL.

المصدر: سلاح روسيا