الروس يقترحون نصب منصات صواريخ عمودية في الطائرات الحربية

تلقى المهندسون في مكتب "فاكيل" الروسي للتصاميم شهادة براءة الاختراع لإنتاج منصات تطلق صواريخ "جو – جو" و " جو- فضاء" و"جو – أرض" عموديا من متن طائرة حربية.

جاء ذلك على موقع المعهد الفدرالي الروسي للملكية الصناعية.

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وجاء في تقرير أصدره المعهد إن التكنولوجيا التي وضعها المهندسون تقضي بإطلاق الصواريخ الموجهة والصواريخ المضادة والصواريخ الباليستية الموضوعة في حاوية عمودية تنصب في طائرة حربية.

وتسمى تلك التكنولوجيا عادة بـ "تكنولوجيا مدفع الهاون" الذي يطلق ذخائره عموديا لتحلق بمسار باليستي. ويتم تشغيل محرك الصاروخ ليس على إثر إطلاقه بل بعد أن تبتعد الطائرة عنه.

وكان المهندسون الروس قد طرحوا المشروع منذ 20 عاما حين أطلقوا عليه تسمية "المنصة الجوية". وأيدته آنذاك الوكالة الفضائية والجوية الروسية. لكنها فشلت في تلقي الأموال من الحكومة لتطبيقه.

وقضى المشروع بأن تطلق طائرة النقل العملاقة "آن - 100- 124" (روسلان) المحلقة على ارتفاع 11 كيلومترا صاروخا يحمل الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا بدأت في تصميم مقاتلة فضائية تطلقها طائرة إلى مدار الأرض من متنها.

المصدر: سلاح روسيا