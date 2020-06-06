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مروحية "مي - 25" تحلق على ارتفاع بضعة أمتار (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

مروحية
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مروحيات مي-25 - صورة أرشيفية
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نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو مثير أظهر تحليقا بهلوانيا لمروحية "مي – 25" السورية روسية الصنع بوزن 11 طنا فوق مدرج مطار عسكري على ارتفاع بضعة أمتار .

ويعتبر تحليق كهذا إلى جانب إثارته جزءأ لا يتجزأ من التدريب القتالي يسمح باستهداف هدف تخفيا عن رادارات العدو.

يذكر أن "ميغ – 25" هي نموذج قابل للتصدير من مروحية "مي –  24 دي" روسية الصنع. وتم تسليحها برشاش "يا كمي بي – 12.7" الثقيل عيار 12.7 ملم وصواريخ "فالانغا" المضادة للدبابات.

المصدر: سلاح روسيا

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