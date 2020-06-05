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البحرية الروسية تختبر قوارب حديثة لخفر السواحل

العلوم والتكنولوجيا

البحرية الروسية تختبر قوارب حديثة لخفر السواحل
Sputnik vitaly timkiv
زورق حربي روسي من نوع "رابتور"
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أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في الجيش بدأ باختبار قاربين جديدين من نوع "رابتور".

وقال بيان صادر عن المكتب: "بدأت في نهر نيفا مرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية لاثنين من قوارب رابتور الحديثة التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 03160، والتي بنيت في مصنع بيلا ببطرسبورغ.. بعد الانتهاء من جميع الاختبارات من المفترض أن يتم تسليم القاربين لقوات أسطول بحر البلطيق في الجبس الروسي".

وأشار البيان إلى أن قوارب "رابتور" المذكورة تصنف من بين أسرع القوارب العسكرية في الأسطول الروسي، فهي قادرة على الإبحار بسرعة تصل إلى 50 عقدة بحرية، والقيام بمختلف المهمات في فرق خفر السواحل مثل مهمات المراقبة والحراسة ومهمات الإنقاذ، ودعم السفن والمركبات البحرية الصديقة.

ويمكن لهذه القوارب العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، فضلا عن أنها قادرة على نقل 20 فردا من أفراد القوات الخاصة البحرية بعتادهم الكامل إلى مناطق تبعد عن قواعدهم البحرية مسافة 100 ميل، ويمكنها العمل في البحار والمحيطات وكذلك الأنهار ومختلف المسطحات المائية.

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وحصلت هذه القوارب على معدات اتصال لاسلكي متطورة، وعلى منظومات "كورد" الرشاشة من عيار 14. 5 ملم التي يمكن التحكم بها عن بعد، ورشاشين من عيار 7.62 ملم، وتم تصفيحها بشكل خاص لتكون مضادة للأعيرة النارية 7.62 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

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