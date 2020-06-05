فلاديفوستوك الروسية تستعد لاستقبال سفينة حربية جديدة

تستعد موانئ مدينة فلاديفوستوك الروسية قريبا لاستقبال سفينة قتالية جديدة طورت لتعمل في أسطول المحيط الهادئ التابع لجيش البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية "يوم الأربعاء 3 يونيو الجاري بدأت عملية نقل السفينة القتالية الجديدة ألدار تسيدينجيبوف نحو مدينة فلاديفوستوك، هذه السفينة التي طورت في إطار المشروع الحكومي 20380 من المفترض أن تنضم إلى الخدمة في أسطول المحيط الهادئ الروسي قبل نهاية عام 2020".

وأضاف البيان "السفينة ستصل قريبا إلى إحدى المراكز البحرية التابعة لمصنع آمور الروسي لبناء السفن، وهناك ستخضع لاختبارات حكومية للتاكد من جاهزية معداتها، عملية نقل السفينة ستتم بمساعدة عدة قاطرات نهرية وبحرية، هذه القاطرات ستؤمن نقلها حتى بحر اليابان".

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وطورت روسيا هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي 20380 التابع لوزارة الدفاع في البلاد لتكون سفينة عسكرية صاروخية مضادة للسفن والغواصات وقادرة على القيام بمختلف المهمات القتالية، وسلحتها بمنظومات "أوران" الصاروخية، ومنصات لإطلاق الطوربيدات، وأنظمة مدفعية رشاشة، ومدافع من عيار 100 ملم.

وتجرد الإشارة إلى أن السفن المصنوعة في إطار المشروع المذكور قادرة على الإبحار لمسافات تصل إلى 4000 ميل.

المصدر: سلاح روسيا