عالم رائد يحذر من مليوني فيروس معد محتمل في الحيوانات

حذر عالم بارز من وجود ما يقرب من مليوني فيروس غير معروف يتربص في الحيوانات يمكن أن ينتشر ويصيب البشر.

وكشف الدكتور بيتر داسزاك، رئيس منظمة EcoHealth Alliance، عن هذه المخاوف في الوقت الذي تسيطر فيه جائحة فيروس كورونا على العالم.

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ويعتقد داسزاك أن العلماء يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لفهم الشيفرة الوراثية للفيروسات التي تعيش في الحيوانات، من أجل منع تفشي المرض في المستقبل.

وقال داسزاك في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "لقد حللنا عدد الفيروسات غير المعروفة التي يمكن أن تظهر في المستقبل ونقدر أن هناك نحو 1.7 مليون منها، من النوع الذي يمكن أن يصيب البشر. إنه تهديد مستقبلي كبير حقا".

وأضاف: "إننا نعرف فقط ألفي فيروس، لذا تنتظر الغالبية العظمى ظهورها في المستقبل".

وفي حديثه عن تأثير فهم الشيفرة الوراثية للفيروسات، أضاف: "نقدر أنه يمكننا القيام بذلك على مدى 10 سنوات. وبعد ذلك نستطيع تطوير الأدوية واللقاحات".

وتابع: "سنكتشف أيضا مكان وجودها، وهذا يساعد المجتمعات المحلية التي تعيش في الخطوط الأمامية لهذه الأمراض على تغيير السلوك الذي يعرضها للخطر".

المصدر: ديلي ستار