صحيفة أمريكية تقيم قدرة أسطول المحيط الهادئ الروسي

نشرت صحيفة The National Interest الأمريكية مقالا بعنوان "أسطول الميحط الهادئ الروسي يزداد قدرة".

وأعاد كاتب المقال إلى الأذهان أن روسيا ورثت من الاتحاد السوفيتي أسطولا بحريا ضخما بلغت قوته مطلع تسعينيات القرن الماضي ذروتها.

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واستخدم الأسطول السوفيتي بضع مئات من السفن الحربية الكبيرة والصغيرة والغواصات توسع عملها من المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي.

وجاء في المقال أن روسيا تبذل في الآونة الأخيرة جهودا رامية إلى تطوير وتحديث أسطولها البحري الذي لا يزال قوة فعالة على الرغم من تقليص عدد السفن والغواصات.

وسيتسلم أسطول المحيط الهادئ نهاية العام الجاري 15 سفينة حربية ومساعدة حديثة ستعمل في منطقة الشرق الأقصى. ومن بينها فرقاطات كبيرة وصغيرة وسفن الصواريخ الصغيرة التي تشكل قوة ضاربة رئيسية لأسطول المحيط الهادئ.

وأبرز كاتب المقال بالدرجة الأولى فرقاطة "غريمياشي" وغواصة الديزل الكهربائية "بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي" وكاسحة الألغام "ياكوف بلياييف" وزورق "رابتور" المقاوم للغواصات وغيرها من السفن الحربية والمساعدة.

ولا يزال أسطول المحيط الهادئ الروسي يطور أسطول غواصاته. ويتوقع أن يتسلم 6 غواصات ديزل من مشروع 636.3 الحديث. كما يخطط لتزويد الأسطول بغواصات نووية استراتيجية وتطوير بنيتها التحتية على الشاطئ.

واستطرد كاتب المقال قائلا إن روسيا أحرزت نجاحات كبيرة في تطوير وتحديث أساطيلها الأخرى مثل أسطول البحر الأسود وأسطول البلطيق وأسطول قزوين. أما الأسطول الشمالي الروسي فقد تسلم مؤخرا بضع سفن وغواصات حديثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا