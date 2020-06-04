فيديو.. هبوط مروحية "كا-27" على سطح فرقاطة روسية حديثة

في إطار مناورات تدريب البحرية الروسية في بحر البلطيق، نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوضح هبوط مروحية "كا-27" على سطح فرقاطة "غريمياشي" الروسية الحديثة.

ويعد الهبوط من بين الاختبارات التي تجرى على فرقاطة "غريمياشي"، التي بنيت في بطرسبورغ بتكليف من أسطول المحيط الهادئ الروسي.

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وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن أفراد طاقم الفرقاطة يختبرون جاهزية المجمع الجوي الذي تحمله الفرقاطة. وتنفذ المروحيات البحرية عمليات الهبوط على سطح السفينة والإقلاع منه في مختلف ظروف الطقس ليلا ونهارا.

ويخطط لأن تنفذ المروحيات الحربية حتى نهاية الأسبوع الجاري 30 عملية هبوط على سطح الفرقاطة وذلك أثناء سيرها في البحر المتموج.

وسبق لأفراد طاقم الفرقاطة أن اختبروا في البحر الأبيض وبحر بارنتس منظومتي "كاليبر" و"أونيكس" للصواريخ المجنحة وأجروا الرمايات بذخائر حية من مدافع " آ- 190" و"آكا – 630" المضادة للجو. كما إنهم استهدفوا السفن والغواصات التدريبية باستخدام الطوربيدات وغيرها من نماذج السلاح البحري الحديث.

يذكر أن "غريمياشي" هي أول فرقاطة أنتجت بناء على مشروع "20385" المطور الذي يختلف عن سابقيه بإمكانات ضاربة إضافية ونظام دفاع جوي حديث.

وتحمل الفرقاطة كذلك منصة تطلق 8 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" و" أونيكس" ومنظومة "ريدوت" المضادة للجو.

المصدر: سلاح روسيا