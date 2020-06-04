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الجيوش العربية تتزود براجمات صواريخ صينية الصنع

العلوم والتكنولوجيا

الجيوش العربية تتزود براجمات صواريخ صينية الصنع
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راجمة الصواريخ SR-5
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أفادت شبكات التواصل الاجتماعي بأن الجيش النيجيري يتسلم من الصين راجمات الصواريخ الحديثة من طراز SR-5 .

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الصين وردت إلى المغرب دفعة من راجمات الصواريخ AR-2. 

ومن مميزات راجمة الصواريخ الصينية SR-5 قدرتها على استخدام الذخائر بعياري 122 ملم و220 ملم في وقت واحد. وعند ذلك تطلق 20 صاروخا بعيار 122 ملم إلى مسافة 50 كيلومترا. أما 6 صواريخ موجهة  بعيار 220 ملم فتطلق إلى 70 كيلومترا.

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وتمتلك صواريخ عيار 220 ملم نظام التصويب الليزري أو نظام التصويب عن طريق الأقمار الصناعية اللذين يمكّنان الصاروخ من تدمير الهدف بدقة في مرحلة أخيرة لتحليقه.

ولا يزيد عدد أفراد طاقم راجمة الصواريخ عن 3 أفراد. فيما تستغرق عملية تعميرها 5 دقائق فقط.

وتنصب الصواريخ على منصة الشاحنة رباعية الدفع  صينية الصنع من طراز Taian TA5310 التي يمكن أن تسير في الطريق بسرعة 85 كيلومترا في الساعة إلى مسافة 600 كيلومتر.

وتمتلك راجمات الصواريخ من هذا النوع الجيوش في الإمارات والبحرين والجزائر وفنزويلا.

أما تركيا فقد اشترت في الصين ترخيصا بإنتاج راجمات الصواريخ الصينية عيار 302 ملم من طراز WS-1 والتي أطلقت عليها تسمية TR-300، شأنها شأن تايلاند التي أسمتها DTI-1.

المصدر: سلاح روسيا

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