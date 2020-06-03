روسيا تطور تقنيات جديدة تعزز قدرات الطوربيدات البحرية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السلاح بروسيا أن الخبراء في البلاد طوروا تقنيات جديدة تعزز القدرات القتالية للطوربيدات البحرية.

وجاء في بيان صادر عن شركة "روستيخ" المتخصصة بصناعة السلاح في روسيا "الطوربيدات الروسية ستكون قادرة على اكتشاف أهدافها البحرية على مسافات أكبر واستهدافها بدقة بفضل معدات التوجيه الآلي الجديدة التي طورها الخبراء في المعهد الروسي لبحوث الأجهزة الإلكترونية".

وأضاف البيان "يمكن استخدام المعدات الجديدة مع محتلف أنواع الطوربيدات بمختلف أعيرتها، وهي مصممة لاكتشاف العديد من الأهداف بما فيها الأهداف التي تقع فوق الماء أو تحته، والمميز فيها أنها تتمتع بأحجام صغيرة وكلفة إنتاج أقل من غيرها، وكذلك تستهلك قدرا أقل من الطاقة مقارنة بالتقنيات الشبيهة بها".

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وحول الموضوع قال نائي المدير العام للمعهد المذكور، فاليري إدفابنيك: "تمكن الخبراء في معهدنا من تطوير تقنيات جديدة تزيد من نطاق الكشف عن الأهداف لدى الطوربيدات القتالية، هذه التقنيات تتفوق على شبيهاتها المحلية وحتى الأجنبية من حيث القدرات والخصائص".

المصدر: سلاح روسيا