مئات الآليات وآلاف الجنود الروس يشاركون في العروض العسكرية لعيد النصر هذا العام

أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن مئات الآليات وآلاف الجنود التابعين لقوات المنطقة الشرقية في الجيش سيشاركون في العروض العسكرية التي ستجرى بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية.

وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي لقوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي إلى أن الرئيس، فلاديمير بوتين، وفي لقاء عبر تقنية الفيديو جمعه بوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد أن عددا من المدن الروسية ستشهد في الـ 24 من الشهر الجاري عروضا عسكرية مخصصة للاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية.

وأوضخ البيان أن أكثر من 12 ألف جندي و500 آلية عسكرية ستشارك في العروض العسكرية التي ستجرى في المدن التي تتبع لها قوات المنطقة الشرقية في جيش البلاد، كما ستشهد هذه العروض وجود آليات ومعدات عسكرية قديمة تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض.

وجاء في البيان "العروض العسكرية بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على النازية ستجري في عدة مدن منها: خاباروفسك وفلاديفوستوك وأوسيريسك وبيلوغورسك وتشيتا أولان أودي ويوجنو ساخالينسك.. وسيشارك في 7 من هذه العروض أكثر من 12 ألف جندي، منهم 9.5 آلاف جندي تابعين لقوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي، بالإضافة إلى أكثر من 500 آلية عسكرية و79 طائرة".

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وللحد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا بين المشاركين في العروض ستتولى وحدات خاصة من قوات الحماية الإشعاعية والبيولوجية التابعة للجيش الروسي تعقيم وسائل النقل والمباني التي سيتواجد فيها المشاركون، كما سيوزع على المشاركين قفازات وأقنعة طبية ومواد تعقيم، وسيتم فحص كل منهم للتأكد لخلوه من العدوى قبل مشاركته في العروض.

المصدر: تاس