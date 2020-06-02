معالجة سطحية بسيطة تجعل الألمنيوم مضادا للبكتيريا والفيروسات

تستخدم في المستشفيات مواد مطهرة للأيدي ولأسطح المعدات والأجهزة والأسرة والجدران بهدف القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات.





ولكن علماء من أستراليا انتهجوا مسارا مختلفا، وحولوا سطح سبيكة الألمنيوم إلى سطح "مضاد للبكتيريا والفيروسات" الذي عند سقوط مسببات الأمراض عليه تتفتت.

ويقول البروفيسور براساد يارلاغاد من معهد كوينزلاند للتكنولوجيا، إنه وفريقه العلمي عالجوا سطح قرص من سبيكة 6063 باستخدام هيدروكسيد الصوديوم مدة ثلاث ساعات. بعدها اتضح لهم أن سطح السبيكة، تحول تحت تأثير المادة القلوية من سطح أملس، إلى سطح خشن، يمكن تبليله.

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وعندما وضع الباحثون على سطح السبيكة الخشن البكتيريا والفيروسات "المكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية"، بدأت أغشيتها تتمزق.

واتضح للباحثين، أن غالبية البكتيريا بعد مضي ساعتين من وجودها على سطح سبيكة الألمنيوم التي عولجت بهيدروكسيد الصوديوم مدة ثلاث ساعات، قد أزيلت.

ومن أجل التأكد من استمرار فعالية هذا السطح، صمموا نموذجا لاستهلاك هذا السطح مع مرور الوقت، واتضح لهم أنه يبقى محافظا على خصائصه المضادة لنشاط البكتيريا والفيروسات.

وتفيد مجلة ACS Biomaterials Science & Engineering، بأن البوليميرات والأسطح الملساء من نفس السبيكة لم تعط نتائج مماثلة. لذلك يستنتج الباحثون، أن مثل هذه المعالجة البسيطة يمكنها حماية مقابض الأبواب في المستشفيات والمستوصفات من مسببات الأمراض، وكذلك الدرابزين في الأماكن العامة، التي يلمسها يوميا عدد كبير من الناس.

المصدر: فيستي. رو