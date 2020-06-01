غواصة نووية مطورة تعود للخدمة في الأسطول الروسي قريبا

أكدت وسائل إعلام روسية أن غواصة نووية معدلة ومطورة ستعود قريبا للخدمة في الأسطول البحري لجيش البلاد.

وتبعا لوسائل الإعلام فإن غواصة vepr النووية التي خضعت لعمليات تحديث وتطوير على مر السنوات الأخيرة وصلت مؤخرا إلى أحد أحواض الصيانة التابعة لمركز "زفيوزدتشكا" الروسي، استعدادا لتسليمها وإعدادها للخدمة في الأسطول البحري العسكري للبلاد قبل نهاية يونيو الجاري.

وأشارت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية إلى أن مركز "زفيوزدتشكا" عمل في السنوات الأخيرة على تحديث وتطوير ثمان غواصات استراتيجية نووية متعددة المهام كانت روسيا قد طورتها في إطار المشروع 971، والذي طورت ضمنه الغواصة المذكورة، وكان من المفترض أن تعود vepr للخدمة في الأسطول الروسي العام الفائت لكن بعض التعديلات الإضافية التي أدخلت عليها أجلت عملية التسليم حتى عام 2020.

وطور مصنع "سيفماش" غواصة vepr في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 971 ، وأدخلت هذه الغواصة الخدمة في سلاح البحرية في الجيش الروسي لأول مرة عام 1995.

ويمكن لهذه الغواصة الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، والوصول إلى عمق 600 م تحت سطح الماء، كما تم تسليحها بمنظومات kalibr-lp الصاروخية، ومنظومات طوربيدات وصواريخ مضادة للغواصات والسفن الحربية، وحصلت على 4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 650 ملم.

المصدر: تاس