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نشاط بركان كلوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا مستمر

العلوم والتكنولوجيا

نشاط بركان كلوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا مستمر
Sputnik Evgeny Neskoromny
بركان كلوتشيفسكوي
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أعلن فريق الاستجابة لثوران البراكين في كامتشاتكاـ أن بركان "كلوتشيفسكوي" أطلق صباح يوم الاثنين 1 يوينو 2020 ، عمودا من الرماد ارتفاعه 5.5 كم.

وأشار بيان فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامتشاتكا (KVERT) من فرع الشرق الأقصى لمعهد علم البراكين وعلم الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أنه في وقت مبكر من صباح الاثنين أطلق بركان كاريمسكي عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 2 كلم.

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وجاء في البيان، "رصد انطلاق عمود من الرماد البركاني صباح  الاثنين بالتوقيت المحلي ارتفاعه 5.5 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، وانتشر إلى مسافة 180 كيلومترا شرق البركان".

ويشير المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ إلى أنه لم تسجل أي حالة لتساقط الرماد على المواقع السكنية في المنطقة، وإلى عدم وجود خطوط الطيران الدولية فوق هذه المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن بركان كلوتشيفسكوي بدا ينشط في شهر نوفمبر عام 2019 ، و منذ ذلك الوقت تسمع أصوات انفجارات من نوع استرومبوليان في فوهته العميقة ، ما أدى إلى تراكم الحمم البركانية، وفي 18 أبريل بدأ يتدفق من الجانب الجنوبي - الشرقي للفوهة ولا يزال مستمرا حتى الان.

المصدر: نوفوستي

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