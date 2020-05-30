صحيفة صينية تقيّم مواصفات غواصة روسية للجيل الخامس

نشرت الصحيفة "غوانغ مينغ زيباو" الصينية مقالا عن أحدث غواصة نووية روسية واعدة من طراز "لايكا".

وجاء في المقال أن "لايكا" تنتمي إلى مشروع "545" الحديث والجيل الخامس للغواصات.

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وأوردت الصحيفة مواصفات الغواصة الروسية الجديدة حيث بلغت إزاحتها 11340 طنا، وسرعتها 35 عقدة بحرية، وعمق الغوص 600 متر. ويمكن أن تبقى الغواصة تحت الماء لمدة 90 يوما. حيث انخفض وزنها. كما أنها تطلق صوتا خافتا، ما يمنع سفن العدو من اكتشافها.

وركزت الصحيفة بصورة خاصة على الأسلحة التي تحملها الغواصة، مشيرة إلى أنها مزودة بصواريخ "كاليبر" المجنحة وصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية وصواريخ "أونيكس" فوق الصوتية المضادة للسفن.

وتضم ترسانة الغواصة كذلك صواريخ "خيشنيك" المضادة للغواصات وطوربيدات "فيزيك – 1" والطوربيدات المضادة والألغام ومنظومة "إيغلا" للصواريخ المضادة للجو.

ومن مميزات غواصة "لايكا"، حسب الصحيفة، تعدد المهام التي تقوم بأدائها. وتقول الصحيفة إن تصميم الغواصة قائم على مبدأ استبدال بعض أقسامها بأقسام أخرى حيث يمكن أن يحل قسم الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قسم الصواريخ المجنحة، الأمر الذي يسمح باستخدام "لايكا" كغواصة استراتيجية أحيانا أو غواصة متعددة المهام أحيانا أخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا