صواريخ مجنحة أمريكية تعتمد وقودا مستخرجا من الذُرة

ابتكر مختبر "لوس آلاموس" الأمريكي المعروف بتصميمه لأول قنبلة ذرية في العالم وقودا للصواريخ المجنحة يقوم على مكونات الذرة.

وقالت صحيفة Popular Mechanics إن سلاح الجو الأمريكي الذي يمتلك 4000 صاروخ من طراز "توماهوك" لن يعتمد على عوامل خارجية، إذ أن دورة زراعة الذرة كلها تجري في الولايات المتحدة الأمريكية.

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يذكر أن "توماهوك" يدفعه محرك تربو Williams International F415 صغير الحجم وليس محركا نفاثا، كما هو الحال في صواريخ اخرى، ما يتطلب استهلاك الكيروسين الجوي JP-10 المستخرج من النفط نتيجة تكريره.

وابتكر العلماء في مختبر" لوس آلاموس" وقودا بديلا للكيروسين يستخدم النفايات الناتجة عن عملية تحويل الذرة إلى الأيثانول.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تزرع كميات كافية من الذرة كيلا تعتمد على الأسواق الخارجية. وعلاوة على ذلك فإن عملية معالجة الوقود الجوي لا تقضي باستخدام الأحماض القوية، ما يجعل إنتاجه أكثر بيئية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا