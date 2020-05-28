"روس آتوم" تقترح ابتكار مسارع عام لعلاج السرطان

يقترح خبراء قطاع الصناعات النووية في روسيا، ابتكار مسارع عام للجسيمات المشحونة، للاستفادة منه في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في تشخيص الأمراض الخبيثة، والعلاج الإشعاعي مباشرة.



ويشير موقع مؤسسة "روس آتوم"، إلى أنه بناء على طلب مدير شركة "العلم والابتكار" الحكومية، يجب على خبراء معهد بحوث المعدات الكهروفيزيائية، التابع لمؤسسة "روس آتوم" إعداد ما يلزم لإبتكار مسارع دوراني عالي التيار بطاقة تسارع حزم أيون الهيدروجين تصل إلى 70 ميغا إلكترون فولت (MeV).

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وسوف يستخدم هذا المسارع الدوراني في الحصول على نظائر مشعة للسترونتيوم -82 والجرمانيوم -68 ، ومنها، على النظائر المشعة للروبيديوم -82، المستخدمة في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية، والغاليوم -68 ، الذي بمساعدته يتم الكشف عن أشكال مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان غدة البروستات.

وبالطبع ابتكار مثل هذا المسارع الدوراني، سيسمح بتوسيع الطرق المستخدمة في الطب النووي بإنشاء مراكز تشخيص متنقلة، ويقلل كلفة إنتاج النظائر المشعة المستخدمة فيه.

وعلاوة على هذا، ستسمح قدرة هذا المسارع الدوراني بتنظيم علاج بروتوني لسرطان العين، لأن الطرق الجراحية والعلاج الكيميائي غير فعالة في علاجه. كما سيسمح هذا المسارع الدوراني بالحصول على حزم نيترونية موجهة عالية الطاقة لعلاج مختلف أنواع السرطان.

المصدر: نوفوستي