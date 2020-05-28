اختبار واحدة من أحدث القاطرات البحرية الروسية

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية عن بدء المرحلة الثانية من اختبارات القاطرة البحرية الجديدة "أندريه ستيبانوف".

وقال بيان صادر عن المكتب " انطلقت القاطرة أندريه ستيبانوف المطورة في إطار المشروع الحكومي رقم 23470 إلى البحر الأسود لتبدأ المرحلة الثانية من الاختبارات الحكومية، وخلال الاختبارات سيتحقق طاقم السفينة من كفاءة الأنظمة الكهربائية وأنظمة الطاقة، وسيتفحص أداء المحركات والقدرة على الانتقال من منظومة طاقة لأخرى في المركبة".

وأشار البيان إلى أن "أندريه ستيبانوف" هي ثاني سفينة يتم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 23470، وبدأ العمل على بنائها عام 2015 في إحدى أحواض بناء السفن بمدينة ياروسلافل الروسية، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2017، ومن المفترض أن تسلم عام 2021 لقوات أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي بعد اجتيازها جميع الاختبارات المطلوبة.

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وطورت هذه السفينة لتعمل كقاطرة بحرية قادرة على سحب السفن والأجسام العائمة في المياه، وتساعد في عمليات إرشاد السفن ورسوها في الموانئ، كما زودت برافعات كبيرة لتحميل وإفراغ البضائع والحمولات من السفن، ومعدات خاصة تمكنها من المشاركة في عمليات الإطفاء وإنقاذ السفن التي تتعرض للحوادث.

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ويبلغ طول هذه السفينة 69.75 م، وعرضها 15 م، وزودت أيضا بمنصة لحمل المروحيات، ورافعة قادرة على حمل أوزان تصل إلى 20 طنا.

المصدر: سلاح روسيا