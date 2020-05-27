"حتى الموت لن يفرقنا ".. اكتشاف مقبرة نادرة في الصين تضم زوجين بينهما "جسر خرافي"!

كُشف عن مقبرة عمرها 1000 عام وسط الصين، لزوجين مدفونين معا يفصل بينهما جدار بنافذة، للسماح لهما بالتواصل في الحياة الآخرة.

وعُثر على الزوجين ممددين على الأرضية المبلطة من قبرهما المبطن بالطوب، مع إسناد رأسيهما على وسادة من البلاط، في مقبرة تانغجياوان (Tangjiawan) القديمة في نينغشيانغ بمقاطعة هونان.

واكتُشفت عدة قطع من الفخار، التي يعتقد أنها دفنت خلال عهد أسرة سونغ (Song Dynasty) الشمالية (960 إلى 1127 م). ويعد إدراج الفتحة في الجدار، أو "جسر خرافي"، نادر في المدافن الصينية القديمة.

وعُثر على الهياكل العظمية في القبر، ولكنها أزيلت منذ ذلك الحين، وفقا للصحف الوطنية China Daily وPeople's Daily.

Archaeologists unearth a rare 1,000-year-old tomb in China of a coupe buried together https://t.co/pmTbmP7l5r — Daily Mail Online (@MailOnline) May 26, 2020

وبدأ علماء الآثار في حفر القبر قبل خطط شق الطريق السريع Ningxiang-Shaoshan عبر الموقع. ومن المتوقع أن يُفتح أمام السيارات في عام 2022.

وقال كبير علماء الآثار في الموقع، يانغ نينغبو، إنه من النادر العثور على زوجين بينهما "جسر خرافي" موضوع بينهما. ربما يكون ذلك بناء على اعتقاد قديم بأن النافذة ستسمح للزوجين بالتواصل مرة أخرى في الحياة الآخرة.

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وقال إن الفحم الموجود خارج مدخل القبر يوفر فرصة لتحديد تاريخه بدقة أكبر، من خلال تأريخ الكربون المشع، ما يسمح بتقدير فترة وفاة الزوجين.

وتشير السلع القليلة الموجودة إلى أن شاغليها كانوا من المدنيين العاديين، ولا يمتلكون سوى العناصر الأساسية. ومع ذلك، فإن حقيقة دفنها مع الزوجين وفي قبر حجري تشير إلى أنهما ربما ملكا بعض الثروة.

وكانت واحدة من العديد من المقابر المكتشفة في قرية Nanfentang وتمت دراستها من قبل معهد أبحاث مقاطعة هونان للآثار الثقافية.

وتعود مقبرة ثانية اكتُشفت أيضا في الموقع إلى عهد أسرة هان الشرقية، من 25 إلى 220 م، وتحتوي على 13 قطعة فقط بما في ذلك مرجل حديدي.

وأشرفت أسرة سونغ الشمالية على فترة من النمو السكاني السريع في البر الرئيسي للصين، بعد اكتشاف نوع سريع النضج من الأرز، وعززت عددا من طرق التجارة مع الدول الأخرى.

وأسس الإمبراطور تيزو السلالة بعد انهيار عهد تانغ في عام 960 م، وأسس عاصمتها في كايفنغ.

وخلال عمرها الذي يقارب 200 عام، تشرف الأسرة على إنشاء المطابع بأجزاء متحركة - أحدثت ثورة في الاتصالات الأوروبية في القرن الخامس عشر - ونوع أقوى من البارود.

المصدر: ديلي ميل