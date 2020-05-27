روسيا تنجح باختبار نماذج جديدة من قاذفاتها الاستراتيجية المطورة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن النموذج الثاني من قاذفات Tu-22M3M الاستراتيجية المطورة نجح في الاختبارات الأولية المطلوبة.

وفي تصريح صحفي قال المصدر: "النموذج الثاني من قاذفات القنابل Tu-22M3M التي حدثتها روسيا وأدخلت عليها تعديلات جذرية نجح في الاختبارات المطلوبة حتى الآن، وأجرى 5 اختبارات طيران، وفي الاختبار الرابع تمكنت الطائرة من التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، وأظهرت استقرارا وقدرة جيدة في الثبات والتحكم، كما عملت أنظمتها ومعداتها الحديثة بشكل جيد.. هذه الاختبارات جرت في إطار مرحلة الاختبار الأولى لهذه الطائرة، في مطار غربونوف وتحت إشراف خبراء من شركتي توبوليف و روستيخ الروسيتين".

وأضاف "نماذج قاذفات Tu-22M3M المطورة التي حصلت على معدات جديدة للتزود بالوقود جوا من المفترض أن تنهي مرحلة اختباراتها الأولية قبل نهاية العام الجاري".

وكان مصدر في شركة "توبوليف" الروسية قد أشار في وقت سابق إلى أن النموذج الثاني المطور من قاذفات Tu-22M3M نجح في أول رحلة اختبارية له في مارس 2020، وكان الغرض من تلك الرحلة حينها اختبار أنظمة التحكم وأنظمة التشغيل الأساسية في الطائرة.

إقرأ المزيد

أما أول نموذج من هذه الطائرات فقد أعلنت عنه روسيا عام 2018، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النموذج نجح في 18 رحلة طيران اختبارية قبل أكتوبر 2019.

المصدر: روسيسكايا غازيتا