مدفع ليزر أمريكي يدمر درونا محلقا في الجو أثناء التدريبات

تقوم الدول الكثيرة بتطوير أسلحة ليزر تستخدم في جيوشها لأغراض مختلفة.

وعلى سبيل المثال فإن منظومة "بيريسفيت" الروسية لليزرالمقاتل قد دخلت الخدمة في قوات الدفاع الجوي الروسي حيث يمكن أن تدمر أهدافا جوية مختلفة بدءا من الدرونات وانتهاء بالصواريخ المجنحة.

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نشر المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي مقطع فيديو مذهل أظهر أول استخدام قتالي لليزر المقاتل البحري الذي تحمله سفينة الإنزال الأمريكية Portland.

وقالت مجلة "الميكانيك المثير" الأمريكية إن قوة الليزر المقاتل بلغت 150 كيلوواطا.

واستطاع جهاز الليزر العامل بالوقود الصلب أثناء التدريبات تدمير درون محلق في الجو.

ولم يكشف المكتب الصحفي عن مواصفات أخرى لليزر واكتفى بالقول إن جهاز الليزر الذي صنعته شركة Northrop Grumman الأمريكية مخصص لمكافحة الدرونات والزوارق صغيرة الحجم.

يذكر أن البحرية الأمريكية كانت قد اختبرت في وقت سابق جهاز ليزر آخر تابع للشركة نفسها ينتج قوة 30 كيلوواطا على سفينة الإنزال Ponce. لكن الليزر لم يدمر آنذاك أي هدف.

المصدر: سلاح روسيا