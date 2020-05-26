دراسة: فيروس كورونا يهاجم المشيمة أثناء الحمل

قال باحثون إن فيروس كورونا يبدو أنه يهاجم مشيمة النساء الحوامل بطرق يمكن أن تتداخل مع توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الجنين.

وكشف الباحثون أن الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية the American Journal of Clinical Pathology، حددت أن جميع المشيمات لدى المشاركات أظهرت علامات الإصابة، ما يشير إلى أن النساء الحوامل المصابات بالفيروس قد يحتجن إلى مراقبة أكبر.

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ونظر الباحثون إلى 16 امرأة حاملا مع ثبوت إصابتهن بمرض "كوفيد-19" أثناء الاختبار الروتيني في مستشفى Northwestern Medicine Prentice Women Hospital بين 18 مارس و5 مايو.

وقال باحثون إن من بين النساء البالغ عددهن 16 امرأة كان هناك 12 مصابة بحالة تسمى vascular malperfusion (سوء تدفق الأوعية الدموية)، يمكن أن يضعف تدفق الدم من الأم إلى الجنين. ولدى ستة منهن جلطات دموية في المشيمة.

وقال الدكتور جيفري غولدشتاين، عالم الأمراض في نورثويسترن، لوكالة "رويترز": "هذه النتائج تدعم أنه قد يكون هناك شيء ما يشكل جلطة على فيروس كورونا، وهذا يحدث في المشيمة."

ويمكن أن تعيق هذه المشكلات دور المشيمة في توصيل الأكسجين والمغذيات من مجرى دم الأم إلى الجنين، وكذلك إزالة الفضلات من دم الطفل.

وقال باحثون إن 15 من النساء أنجبن أطفالا أصحاء، بينما أجهضت واحدة. ولم يثبت أي من أولئك الأطفال الإصابة بالفيروس التاجي.

واعترف الباحثون بالحجم الصغير للعينات التي شملتها الدراسة، لكنهم قالوا إن النتائج تقدم مخاوف بشأن كيفية تأثير فيروس كورونا على الحمل.

وقالت طبيبة الولادة في نورثوسترن ميديلين، الدكتورة إميلي ميللر، التي شاركت في كتابة الدراسة، وفقا لشبكة "سي إن إن": "لا لرسم صورة مخيفة، ولكن هذه النتائج تقلقني"، وأشارت إلى أن الأطباء يمكنهم البدء في اختبار توصيل الأكسجين للمشيمة أثناء الحمل بالإضافة إلى متابعة نمو الأطفال باستخدام الموجات فوق الصوتية.

المصدر: نيويورك بوست