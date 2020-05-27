القوات البرية الروسية تتسلم "بي إم بي - 3" المطورة

تتسلم وحدات القوات البرية الروسية نهاية العام الجاري عربة قتالية حديثة مزودة ببرج مدرع غير مأهول.

وهي عربة "بي إم بي – 3" المطورة ببرج "أيبوخا" المدرع ومدفع 100 ملم ومدفع 30 ملم الأوتوماتيكي المزدوج معه وكذلك رشاش "بي كا تي" عيار 7.62 ملم.

ومن ميزات تلك العربة عزل ذخائرها عن قسم الأفراد والطاقم، ما يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة في حال إصابة العربة بصاروخ وانفجار الذخائر داخلها.

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وقد ازدادات إمكانات العربة الخاصة بمكافحة المدرعات المعادية، إذ أن منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات التي تحملها العربة يمكن أن تدمر أية دبابة للعدو حتى لو كانت مزودة بنظام حماية ديناميكي. أما أجهزة التصويب متعددة القنوات فتسمح لقائد العربة باكتشاف العدو ليلا ونهارا وفي ظروف الطقس القاسية.

يذكر أن "بي إم بي – 3 " المطورة قد كشف عنها لأول مرة في "منتدى الجيش – 2019"، ثم تحدثت عنها قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية في أحد برامجها حيث قالت إن العربة خضعت لاختبارات ميدانية عديدة وأظهرت أفضل مواصفاتها لتسليمها لوحدات الجيش الروسي نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن وحدات القوات البرية الروسية قد تسلمت دفعة أولى من عربات "بي إم بي – 2" المطورة وعربات دعم الدبابات "ترميناتور".

المصدر: سلاح روسيا