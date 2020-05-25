ابتكار بدلة تحمي عشاق الحفلات المزدحمة من فيروس كورونا (صور + فيديو)

ذكر تقرير جديد أن إحدى الشركات في كاليفورنيا اخترعت بدلة ذات تقنية عالية مع نظام ترشيح تقول إنها يمكن أن تحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت محطة KNTV الإخبارية أن شركة الإنتاج Production Club أنشأت بدلة التكنولوجيا القابلة للارتداء، المسماة Micrashell، مع الأخذ في الاعتبار الذهاب إلى النوادي والحفلات الموسيقية المزدحمة.

وقال ميغيل ريسوينو، رئيس قسم الاختراعات في الشركة: "إن Micrashell هو حل لجمع الناس معا بأمان. إنها نصف بدلة تأخذ نوعا من سلامتك وأمانك، من حيث كونك قريبا من الجسيمات أو الفيروسات المحمولة جوا، إلى المستوى التالي."

وتوصف التكنولوجيا الجديدة بأنها فرع من سترة المواد الخطرة، وتحتوي على مكبرات صوت يتم التحكم فيها عن طريق تطبيق، وميكروفون، والأهم من ذلك، نظام ترشيح N95.

وقالت الشركة إنه من خلال فتحة خلفية على الخوذة، يتم شفط الهواء الخارجي من خلال نظام الترشيح وتوجيهه إلى وجه مرتديها. ثم تتم تصفيته مرة ثانية قبل طرده إلى الغرفة.

وقال ريسوينو إن البدلة تتيح التدخين والحصول على مشروبات من خلال الفتحات المرفقة بها، وأوضح أن هذا الأمر يساعد على عدم إزالة الخوذة والدرع في الأماكن التي يمكن أن تتنشر فيها الفيروسات بسهولة.

production.club

وأشار ريسوينو إلى أن الشركة تخطط لإتاحة البدلة للإيجار في النوادي الليلية وغيرها من الأماكن التي تضم العديد من الحفلات والمناسبات، لضمان التجمع من جديد دون مشكلات تتعلق بالأمان.

وعلى الرغم من أن براءة الاختراع معلقة، قال ريسوينو إن الشركة تأمل في الحصول على نموذج أولي قريبا حتى يتمكن الناس من العودة إلى الحفلات المزدحمة مرة أخرى.

المصدر: نيويورك بوست