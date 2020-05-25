صحيفة أمريكية تسلط الضوء على سلاح روسي جديد للضفادع البشرية

نشرت صحيفة The National Interest الأمريكية مقالا يسلط كاتبه، كالب لارسون الضوء على سلاح روسي جديد للضفادع البشرية.

وقال إن الرشاش السوفيتي تحت المائي "آ بي إس" يشبه كثيرا رشاش "كلاشينكوف". لكنه يتميز عنه بمخزنه الطويل الذي يتسع لـ26 طلقة على شكل إبرة تستخدم للرمي تحت الماء.

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وتم تزويد الرشاش تحت المائي بأخمص خفيف الوزن قابل للانطواء وذلك لتخفيف تصميم الرشاش وزيادة دقة إطلاق النار منه.

بينما لا يمكن اعتبار "آ بي إس"، حسب لارسون، سلاحا خفيفا لضخامة مخزنه. أما دقة الرمي فتتوقف على عمق الغوص. ومع زيادة العمق تنخفض سرعة الرمي ومداه لارتفاع المقاومة الدينامية الإضافية التي تؤثر على أجزاء متحركة للرشاش.

ولم يكن الرشاش تحت المائي السوفيتي فعالا عند إطلاق النار منه فوق سطح الماء. لذلك اضطر أفراد القوات الخاصة إلى التزود برشاشي "كلاشينكوف" و"آ بي إس" تحت المائي.

واخترع المهندسون الروس رشاشا اختباريا جديدا من طراز " آ إس إم" تم تصميمه على أساس الرشاش السوفيتي ليستطيع إطلاق النار تحت الماء وفوقها في آن واحد. وجعلوا ماسورة الرشاش حلزونية لضمان استقرار الذخائر العادية ( فوق سطح الماء). أما الذخائر تحت المائية فتم تخفيض عيارها.

كما حل المهندسون الروس كذلك مشكلة تشويه ماسورة الرشاش الذي يمكن أن يحدث عند انتقال الغواصين من الماء إلى اليابسة.

وعلاوة على ذلك تم تصميم رشاش "آ دي إس" الذي باستطاعته إطلاق النيران بذخائر على شكل إبرة تحت الماء وبذخائر عادية من "كلاشينكوف" فوق الماء. ويمكن أن يركب فيه كذلك مخزن من "آكا – 74".

المصدر: سلاح روسيا