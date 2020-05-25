طائرة "إم إس - 21" الروسية تنافس "بوينغ" الأمريكية

يشهد العام الجاري أول رحلة جوية لطائرة "إم إس– 21" المدنية الروسية المزودة بمحركات محلية الصنع من طراز "بي دي – 14".

أفاد بذلك ناطق باسم حكومة إقليم بيرم الروسي حيث يصنع محرك "بي دي – 14" الفريد من نوعه.

وقالت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن الناطق إنه يخطط للبدء في تسويق طائرة – إم إس – 21" المزودة بمحركات روسية بحلول عام 2023.

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وقالت إن الطائرة الروسية دخلت المرحلة النهائية لاختباراتها في الوقت الذي بدأت فيه شركة "بوينغ" الأمريكية تواجه مشاكل في تسويق طائراتها المدنية. بينما لن تواجه الطائرة الروسية ومحركها أي مشاكل في الحصول على تراخيص باستخدامها في أوروبا.

مع ذلك فإن الخبراء لا يستبعدون دخول "إم إس – 21" السوق الأمريكية حيث يمكن أن تنافس طائرات "بوينغ" المدنية متوسطة المدى.

وقال الناطق إن مصنع "بيرمسكي موتوري" الروسي للمحركات ينتهي من تجميع محركي " بي دي – 14" لطائرة الركاب "إم إس – 21" ليتم توريدهما العام الجاري إلي مصنع "إركوتسك" للطائرات في سيبيريا والذي ينهي تجميع أول طائرة ركاب من هذا الصنف.

وأعاد إلى الأذهان أن "بي دي – 14" هو أول محرك تم تصنيعه في روسيا من المكونات الروسية منذ ثمانينيات القرن الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط التقنية والمعايير التي تطرحها مؤسسات الطيران الدولية.

وأضاف أن المحرك الذي تبلغ قوة دفعه 14 طنا صنع باستخدام أحدث التكنولوجيات والمواد التي تضمن المواصفات البيئية والاستثمارية العالية.

جدير بالذكر أن "إم إس-21" هي طائرة متوسطة وقصيرة المدى للجيل الجديد تتسع لـ 211 راكبا. وقامت الطائرة المزودة بمحركات أجنبية الصنع بأول تحليق لها في 28 مايو عام 2017.

المصدر: لايف