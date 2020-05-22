"كلاشينكوف" تكشف عن طائرة مسيرة لم تنتج مثلها من قبل!

استعرضت شركة ZALA AERO التابعة لـ "كلاشينكوف" أحدث طائرة مسيرة طورتها لتتميز عن جميع الدرونات الموجودة حاليا.

والمميز في طائرة ZALA 421-16EV HD الجديدة وفقا لمطوريها هو أنها تجمع بين خصائص الطائرات والمروحيات المسيرة في نفس الوقت، فهي قادرة على التكيف مع وضعيات الطيران المختلفة، ولها القدرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي مثل المروحيات، ولا يتطلب إطلاقها أي منصات أو أماكن مجهزة بأسطح أو مساحات خاصة.

ولم تكشف الشركة المصنعة الكثير عن تفاصيل الخصائص الفنية والتقنية لهذه الطائرة بعد، لكنها أشارت إلى أنها قادرة على التحليق لمدة ساعتين متواصلتين في الهواء، والطيران بسرعة 110 كلم/سا، كما جهزت بكاميرات متطورة قادرة على توثيق فيديوهات بدقة (1280/720) بيكسل، وزودت بتقنيات تسمح ببث الصور والفيديوهات بشكل مباشر إلى الأرض أثناء تحليقها.

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وتعتبر شركة ZALA AERO التابعة لـ "كلاشينكوف" من أبرز الشركات الروسية المصنعة للدرونات والطائرات المسيرة وتقنياتها، وتعتمد روسيا حاليا على أكثر من 2000 درون صنعتها هذه الشركة، وتستخدمها في المجالين العسكري والمدني، وفي عمليات الإنقاذ والاستطلاع ومراقبة الغابات والمناطق الزراعية وحقول الغاز والنفط.

المصدر: rostec