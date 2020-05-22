بدء الاستخدام الصناعي للمحطة الكهروذرية الروسية العائمة الوحيدة في العالم

بدأ الاستخدام الصناعي لمحطة كهروذرية روسية عائمة وقدأعلن ذلك مدير عام شركة "روس إينيرغو آتوم" الروسية أندريه بيتروف ووقع أمرا إداريا ببدء استخدامها الصناعي

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وقال إن مشروع إنشاء المحطة الذرية العائمة في مدينة بيفيكي بشبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا قد أنجز. وأصبحت المحطة الحادية عشرة التي تستثمر رسميا وأقصى المحطات شمالا في روسيا.

وقد منحت مؤسسة "روس بريرود نادزور" الروسية للرقابة على البيئة المحطة شهادة بيئية أثبتت أنها تتفق مع كافة الشروط والمعايير الحكومية البيئية والصحية والإنشائية.

وأعاد بيتروف إلى الأذهان أن المحطة قد أنتجت 47.3 مليون كيلووات/ساعة من الطاقة الكهربائية وأنها تلبي حاليا 20% من احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية وستصبح فيما بعد مصدرا رئيسيا للطاقة بعد توقف محطة "بيليبينو" الذرية.

يذكر أن المحطة الذرية العائمة تضم بنية تحتية ساحلية وسفينة "الأكلديمي لومونوسوف" التي تحمل على متنها مفاعلين نوويين يولد كل منهما 35 ميغاواطا من الطاقة الكهربائية.

وبلغ طول سفينة "الأكاديمي لومونوسوف" 140 مترا، وعرضها 30 مترا، وإزاحتها 21500 طن، والقدرة الإجمالية لمفاعليها 70 ميغاواطا.

ويبلغ عمر استخدامها 40 عاما.

المصدر: RT