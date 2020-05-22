الصين تصنع مدرعة مدولبة مثيلة لـ "بومرانغ" الروسية

نشر مستخدمو الإنترنت الصينيون صورا فوتوغرافية لعربة مدولبة بدروع قوية ذات برج مدرع غير مأهول بمدفع عيار 30 أو 40 ملم يمكن التحكم فيه عن بعد .

وتم عزل البرج عن قسم الطاقم والأفراد. وفي حال إصابة البرج بقذيفة أو صاروخ لا يلحق الانفجار الناتج عن الإصابة أي ضرر بطاقم العربة.

ولاحظ الخبراء أن توزع أقسام العربة تم تطبيقه لأول مرة في عربة المشاة القتالية الروسية "كا – 17" المنصوبة على منصة "بومرانغ" متعددة الاستخدام.

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وهناك نموذج آخر للعربة المدولبة تم تزويده بقاذف قنابل يشبه قواذف القنابل الروسية المضادة للدبابات وينصب في قسم السائق والأفراد وليس في البرج المدرع.

فيما يقول الخبراء الصينيون إن النموذجين المطورين اللذين تم الكشف عنهما، ولو عن طرق الإنترنت، ينتميان إلى أسرة ZBL-08 للمدرعات الصينية. لكن وزنهما الكبير دفع المهندسين الصينيين لاستبدال محركها بآخر أشد قوة كيلا تفقد المدرعة قدرتها على اجتياز الموانع المائية.

جدير بالذكر أن المهندسين الصينيين صاروا في الآونة الأخيرة يولون اهتماما أكبر للمدرعات المدولبة. وكانت وسائل الإعلام الصينية قد أفادت في وقت سابق بأن ناقلة الأفراد المدرعة WZ551 سداسية العجلات تم تزويدها بمدفع أوتوماتيكي عيار 40 ملم بذخائر تلسكوبية.

المصدر: سلاح روسيا