الصين تكشف عن أول مقدمة أخبار "ثلاثية الأبعاد" في العالم "مستنسخة" من مراسلة بشرية

كشفت وكالة الأنباء "شينخوا" الصينية عن أول مذيعة إخبار تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ثلاثية الأبعاد بعد "استنساخ" مظهر وتصرفات صحفي بشري بأحدث التقنيات.

ويمكن للمذيعة الافتراضية، التي تحمل العلامة التجارية الأولى من نوعها في العالم، أن تتحرك بسلاسة وتعرض تعابير وجه معقدة.

China's Xinhua News Agency and search engine Sogou have debuted the world's first 3D version of an AI news anchor to create a human-like image of AI reading text input. @XHNews@sogouinputpic.twitter.com/4fQoZxqqwL — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) May 21, 2020

وقالت متحدثة إن بإمكانها حتى تغيير ملابسها وتصفيفات شعرها وفقا لسيناريوهات مختلفة.

وأطلقت وكالة "شينخوا" أول مذيعة بالذكاء الاصطناعي في عام 2018 وقدمت أربعة قارئات أخبار رقميات ثنائية الأبعاد قبل هذا الإبتكار الأحدث.

Chinese state news agency unveils 'the world's first 3D AI anchor' after 'cloning' a human reporter https://t.co/vsK7R7O6CT — Daily Mail Online (@MailOnline) May 21, 2020

وتظهر اللقطات التي صدرت يوم الخميس المقدمة الافتراضية النابضة بالحياة وهي تحرك رأسها عند التركيز وترمش وتتحدث أثناء ظهورها لأول مرة في استوديو بث حيوي.

ويمكن سماعها قائلة: "يمكنني التقديم أثناء الجلوس أو الوقوف أو التجول. لدي تعابير وجه وحركات مرنة، ويمكنني أيضا تغيير تسريحات الشعر والملابس".

Xinhua apparently has a new AI TV news anchor, which reminds me of Unreal's Siren and other digital humans. But this one is apparently created by Sogou and Xinhua. pic.twitter.com/lt7N4dDxJy — Josh Ye 葉嘉栩 (@TheRealJoshYe) May 21, 2020

وأضافت الصحافية الافتراضية: "في المستقبل، سأظهر في المزيد من سيناريوهات الأخبار. سيتم تحسين وتحديث تعابيري وحركاتي".

وتم تطوير المجسم المسمى Xin Xiaowei، بواسطة "شينخوا" مع Sogou، وهي شركة تكنولوجيا صينية متخصصة في البحث على الإنترنت.

وتم تصميمها على غرار المراسلة تشاو وانوي التي تعمل ضمن وكالة الأنباء.

وتظهر الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الصينية الصحافية البشرية تشاو، وهي ترتدي خوذة لجمع البيانات بمساعدة مئات الكاميرات لتتبع تحركاتها وتعبيراتها.

المصدر: ديلي ميل