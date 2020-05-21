العثور في موسكو على تلال قديمة قد تعود لقبائل فياتيتش

عثر علماء الآثار في منطقة تيناو بالقرب من الحدود مع مقاطعة كالوغا، على أربعة تلال قديمة تعود إلى منتصف القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر.





ويفيد الموقع الرسمي لعمدة وحكومة موسكو، بأن "الخبراء يفترضون أن هذه التلال الأربعة، هي مقابر تعود لقبائل فياتيتش، إحدى القبائل السلافية الشرقية وأبنائهم وأحفادهم. وهذه المقابر عبارة عن هضاب ارتفاعها 1.5 متر وقطرها 10-15 متر".

إقرأ المزيد

ويشير الخبراء، إلى أن هذه التلال قد تحتوي على قبور أحادية وقبور عائلية، ويقول أليكسي يميليانوف، رئيس قسم التراث الثقافي "يعتقد الخبراء، أنه بجانب هذه التلال يجب أن تكون مستوطنة، وعلى علماء الآثار تحديد موقعها. ويجري العلماء في الوقت الحاضر قياسات دقيقة لهذه التلال وتحديد مواضعها، دون القيام بأي عمليات حفر فيها".

ويؤكد الموقع، على أنه بعد الانتهاء من دراسة هذه التلال من قبل لجنة مختصة، ستمنح على الأرجح صفة محمية تراثية، دون نشر أي معلومات عن موقعها، لمنع نهبها من قبل اللصوص.

المصدر: نوفوستي